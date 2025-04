Bestätigt den Trend : Diesel- und Heizölverbrauch laut FVMI 2024 weiterhin rückläufig

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Laut einer Markteinschätzung des Fachverbandes der Mineralölindustrie (FVMI) liegt der Diesel- (DK) und Benzinverbrauch (OK) in Österreich im Jahr 2024 bei insgesamt 7,23 Millionen Tonnen, was den bereits seit Jahren anhaltenden Rückgang bestätige.