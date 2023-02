Der Spritpreis-Check des ÖAMTC zeigt, dass die Preise für Diesel und Super im Februar erneut zugelegt haben: Diesel lag im Schnitt bei 1,472 Euro je Liter, ein Plus von 6,8 Cent gegenüber dem Jänner. Aktuell kostet der Liter Kraftstoff im Schnitt schon mehr als 1,50 Euro. Während beim Diesel beinahe laufend neue Tageshöchstwerte zu verzeichnen sind, liegt der Preis für Super noch unter dem vom ÖAMTC bislang beobachteten Höchstwert aus 2012. Mit Blick auf die steigenden Rohölpreise ist jedoch auch hier bald mit neuen Rekordwerten zu rechnen. Im Monatsdurchschnitt mussten 1,480 Euro je Liter Super – und damit um 6,5 Cent mehr als noch im Jänner – gezahlt werden.

Angesichts des sehr hohen Preisniveaus appelliert der Autofahrerclub seine Forderungen an die Bundesregierung: Einerseits muss das Kilometergeld auf zumindest 50 Cent erhöht werden. Andererseits braucht es auch für all jene, die auf den Pkw angewiesen sind, eine Anpassung der Pendlerpauschale bei gleichzeitiger Umstellung auf eine einkommensunabhängige und kilometergenaue Berechnung. Darüber hinaus sollte auch die Mehrbelastung der zusätzlichen CO2-Bepreisung ab Juli zumindest reduziert werden, denn mit dieser werden die Preise an den Zapfsäulen nochmals um 7,7 Cent (Super) bzw. 8,8 Cent (Diesel) je Liter steigen.