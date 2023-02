Vor wenigen Wochen eröffnete der neue Silvretta Park Montafon in St. Gallenkirch mit Start der Skisaison seine Pforten. Zeitgleich nahm die neue Valisera Bahn, deren Talstation in den Silvretta Park integriert ist, ihren Betrieb auf. Die Gäste erwartet unter anderem die erste autonom betriebene 10er-Gondelbahn Österreichs sowie die größte E-Ladegarage Vorarlbergs mit 35 Ladestationen der Marke Moon Power. Die Tiefgarage im Silvretta Park Montafon bietet eine "Moon Lounge" mit 35 Ladestationen sowie 15 weitere öffentlich zugängliche Ladestationen. Zum Einsatz kommen Moon-Power-Wallboxen mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW. Das Parkticket in der Moon-Lounge kann online gebucht werden und kostet inklusive Ladestrom 20 Euro pro Tag. Zwei Hypercharger von Moon Power mit einer Leistung von bis zu 150 kW runden das Ladeangebot im Skigebiet vorerst ab. "Mit der Silvretta Montafon GmbH hat Moon Power einen Kooperationspartner gefunden, der das Thema Nachhaltigkeit ebenso wie wir in den Mittelpunkt stellt", erklärt Markus Tatzer, Geschäftsführer der Moon Power GmbH mit Sitz in Salzburg.