Auch in Österreich blickt Arval auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Fahrzeugflotte wuchs 2023 um 12 Prozent auf insgesamt 14.500 Fahrzeuge. Mit der Einführung einer eigenen Retail-Abteilung können seit 2023 nun auch KMU und Privatkunden auf die Operating Leasing Lösungen von Arval zurückgreifen. „Großkunden und Konzerne benötigen in der Regel einen Partner, der sie beim Thema Mobilität intensiv berät. KMU und Privatkunden hingegen sind meist pragmatischer: Sie brauchen eine Mobilitätslösung, und oft schnell. Mit der Einführung einer eigenen Retail-Abteilung werden wir diesen Ansprüchen gerecht.“, sagt Gregor Bilik, General Manager von Arval Österreich. Auch das Gebrauchtwagenleasing Re-lease wird 2024 in Österreich ausgerollt. Die positive Dynamik der letzten Jahre soll 2024 fortgesetzt werden. Im Mittelpunkt der Arval-Strategie steht die Beschleunigung der Elektrifizierung von Flotten. Der Schlüssel zu diesem Ziel ist die Ausweitung des Angebots an batteriebetriebenen E-Fahrzeugen, neue Partnerschaften für das Laden der Fahrzeuge und die Beratung von Kunden bei der Entwicklung von ergänzenden Mobilitätslösungen, die weniger CO2 ausstoßen.