Heute, am 5. November steht die US-Präsidentenwahl an – und ein Wahlsieg Trumps würde voraussichtlich große Herausforderungen für den internationalen Handel und Unternehmen weltweit bedeuten, die auf die USA als wichtigen Handelspartner angewiesen sind, weiß Experte Boris von Brevern, Gründer und Geschäftsführer der Boris Consulting GmbH (Buy Online Return In Store) in Hamburg.

Sollte Trump gewinnen, plant er Zölle von 60 Prozent auf chinesische Produkte und 10 bis 20 Prozent auf alle anderen Importe.