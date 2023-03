Ab März 2023 wird die Alphabet Austria Fuhrparkmanagement GmbH mit der BMW Austria Leasing GmbH zusammengeführt. Alphabet Austria, die als eine BMW-Tochtergesellschaft in 1997 gegründet wurde, bleibt weiterhin als Marke bestehen.

BMW Austria Leasing führt somit drei Marken: BMW, MINI und Alphabet. Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Kerstin Zerbst, CEO Financial Services Region Zentral- und Südosteuropa, und Till Herrmann, CFO Financial Services Region Zentral- und Südosteuropa.

„Der Trend im Bereich Mobility Services geht klar hin zu einem Full-Service Angebot. Wir sehen hier eine deutlich gesteigerte Nachfrage bei unseren Kunden. Mit diesem Zusammenschluss können wir genau dieses Leistungsspektrum künftig voll und ganz abdecken“, sagt Kerstin Zerbst.

Nach der Verschmelzung der beiden Unternehmen werden die Serviceleistungen, die Alphabet-Kunden bereits nutzen können, sukzessive allen Kundengruppen zur Verfügung gestellt.

Dies betrifft die Angebote Felgen- und Reifenservice, Wartung, Soforthilfe und Schadensmanagement sowie Tank- und Ladekarten. Somit bekommen alle Geschäfts- und Privatkunden Zugang zu sämtlichen Premium-Mobility Services, die bisher ausschließlich Alphabet-Kunden vorbehalten waren.