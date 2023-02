Fuhrparkmanagement : Alphabet Austria meldet Erfolg am Weg zu einem nachhaltigen Fuhrpark

Alphabet Austria konnte im direkten Vergleich ein Plus von 6,7 % in Neuverträgen erzielen. Dies wirkt sich auch positiv auf den Vertragsbestand aus, hier konnte Alphabet im Vergleich zu 2020 ein Plus von 10,9 % verzeichnen.