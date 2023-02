An CO2-haltigen Abgasen mangelt es heute und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Milliarden Tonnen des Klimagases werden jedes Jahr von der Industrie, vor allem von Zementfabriken und der Stahlindustrie, Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, fossilen Kraftwerken sowie Heizkesseln freigesetzt. "Im Kontext der globalen Erwärmung und des Klimawandels suchen Wissenschaftler nach neuen Lösungen aus dem mikrobiellen Stoffwechsel zur Umwandlung von CO2 zu Kraftstoffen und Chemikalien", sagt Xiong.

"Gasfermentierende Bakterien fixieren tatsächlich CO2 und stellen einen umweltverträglichen Weg dar, um unseren Energie- und Umweltbedarf zu decken", ergänzt Xiong. Bei der Verbrennung der so hergestellten Treibstoffe wird nur so viel CO2 frei, wie zuvor an die Atmosphäre abgegeben worden ist. Das ist ein Teilerfolg, denn es wird kein zusätzliches CO2 frei, reduziert die Konzentration an Treibhausgas in der Atmosphäre allerdings nicht, schränkt der Wissenschaftler abschließend ein.