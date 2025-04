Michael Quehenberger gilt als erfahrener Branchenkenner und blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im In- und Ausland zurück. In seiner letzten Position war er Hauptabteilungsleiter Marketing und Vertrieb in der Porsche Bank und Geschäftsführer des VVD, Volkswagen Versicherungsdienstes. In seiner neuen Funktion berichtet Quehenberger direkt an Harald Feilhauer.

Peter Herget startete seine Karriere in der Porsche Holding bereits 1984 und war seither in verschiedenen Funktionen tätig. Am 1. April 2007 übernahm er die Geschäftsführung der Zweigniederlassung PIA Wien-Liesing, um schließlich am 1. Oktober 2019 zum Verbund-Geschäftsführer im Bereich Sales des Verbundes PIA Wien ernannt zu werden. Er gestaltete im Jahr 2021 auch maßgeblich die Neuausrichtung des Verbundes PIA Wien mit.