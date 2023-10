Audrey Lointier ist ausgebildete Ingenieurin. Im Jahr 2003 begann sie ihre Karriere bei der Renault Gruppe. Dort leitete sie unter anderem die Anlaufphase des Renault Laguna. Anschließend hatte sie verschiedene Positionen im Bereich Verfahrenstechnik im Technocentre in Guyancourt inne. Im Jahr 2012 ging sie nach Marokko, um das Sandero-Projekt in den Werken Tanger und Casablanca zu starten. Nach ihrer Rückkehr in die Verfahrenstechnik war sie in den letzten Jahren als Direktionssekretärin des Qualitätsleiters der Gruppe und anschließend als Direktorin für Transformation in der Qualitätsabteilung tätig. Seit dem 1. Oktober 2023 ist sie Vice President Quality der Marke Dacia.

Patrice Lévy-Bencheton begann seine Karriere bei der Renault Gruppe bereits 1999. Nach verschiedenen strategischen Funktionen in den Produkt- und Programmabteilungen wurde er 2016 zum Global Access Segment Chief Product Specialist der Renault Gruppe ernannt. Mit der Gründung der Business Unit Dacia im Januar 2021 wurde Lévy-Bencheton bereits zum Product Performance Leader für den Duster und den kommenden Bigster ernannt. Er löst nun Lionel Jaillet als VP, Dacia, Product Performance ab, der die Position des Platform Global Leader CMF-A übernehmen wird.