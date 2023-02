Das trifft natürlich ebenso auf den Jogger zu, der bis zu sieben Personen Platz einräumt. Also familienmäßig schon einmal ein Hit, aber auch als Shuttledienst überlegenswert. Denn rein imagemäßig hat Dacia in den letzten Jahren enorm zugelegt und ab 2023 wird es ihn ebenso als Hybridvariante geben. Aktuell ist er mit einem 110 PS starken Dreizylinder zu haben, absolut ausreichend. Das 6-Gang-Schaltgetriebe ist angenehm zu bedienen, der Verbrauch typisch für ein Aggregat dieser Klasse. Konnten wir nicht wirklich unter die Sieben-Liter-Grenze drücken, dafür war aber ausreichend Fahrspaß vorhanden. Das Innenleben in der von uns gefahrenen „Extreme“-Variante hat positiv überrascht. Nicht nur, dass die Optik durch diverse Chromeinlagen profitiert, auch die Ausstattung ließ aufhorchen. Rückfahrkamera oder automatisierte Klimaanlage waren da genauso mit an Bord wie ein Regensensor und ein Tempomat. Um nur einige wenige zu nennen. Das kann sich absolut sehen lassen, vor allem, wenn man die Preisgestaltung miteinbezieht. Jedenfalls waren wir äußerst positiv von diesem Fahrzeug überrascht. Hat Spaß gemacht und natürlich auch Sinn.

Karosserie/Innenraum: ★★★ Motor/Getriebe: ★★★ Fahrwerk/Bremsen: ★★★