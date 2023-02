Beachtsame 20 Jahre Erfahrung in der deutschen und internationalen Automobilindustrie auf Hersteller- und Händlerseite bringt der neue Mann an der Spitze der Van-Sparte von Mercedes-Benz Österreich mit. Zuletzt war Michael Jopp als Vice President Sales & Marketing für Mercedes-Benz in Malaysia und Südostasien tätig, davor in gleicher Funktion in Indien.

„Es ist eine spannende Aufgabe und ich freue mich, den erfolgreichen Weg von Mercedes-Benz in Österreich weiterzuführen“, sagt Michael Jopp. Weiter hofft er, dass Mercedes-Benz in Österreich unter seiner Leitung die Führungsposition in Sachen Transporter und Elektromobilität einnehmen wird.

Jopp folgt auf Markus Berben-Gasteiger, der die letzten acht Jahre als Managing Director Sales & Marketing Van bei Mercedes-Benz Österreich tätig war und das Unternehmen Ende 2022 verlassen hat.

Michael Jopp verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Vertriebsmanagement, Produktmanagement, Marketing, Vertrieb und General Management sowie über langjährige Erfahrung in der Führung unterschiedlicher Teams auf internationaler Ebene.