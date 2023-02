Mit ihm kann man ordentlich Stoff geben. Die 190 PS liefern eine Performance der besonderen Art ab. Perfekt kombiniert mit dem 9G-Tronic-Automatikgetriebe. Dieses sorgt für möglichst niedrige Motordrehzahlen, was sich wiederum positiv beim Verbrauch bemerkbar macht. Mit rund 12 Liter / 100 km fanden wir unser Auslangen. Das ist bei einem Lebendgewicht von 3,5 Tonnen, Allradantrieb und einer sehr beherzten Fahrweise ein mehr als akzeptabler Wert. Apropos Allrad: Beim Vorgänger musste dieser noch extra zugeschaltet werden – das übernimmt jetzt eine elektronisch geregelte Lamellenkupplung. Ist man im Normalbetrieb mit Heckantrieb unterwegs, wird im Bedarfsfall der Antriebsmoment an die Vorderachse geleitet. Bei nachlassendem Grip schließt also die Kupplung und schaltet die Vorderräder automatisch zu. Prinzipiell ist der Sprinter trotz seiner Abmessungen agil und wendig zu bewegen und bringt sogar Fahrspaß ins Spiel. Unter anderem auch durch die elektrische Lenkung, welche den Komfort für den Fahrer durch eine geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung erhöht. Denn abhängig von der Geschwindigkeit agiert sie leichtgängig bei geringem Tempo und bietet so auch beim Rangieren maximale Unterstützung. Serienmäßig ist weiters der Seitenwind-Assistent mit an Bord – ein absolut wichtiges Assistenztool auf Autobahnen.