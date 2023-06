Stefan Wurzinger leitet ab 1. August den Vertrieb von Mazda Austria und folgt damit Hendrik Jacob nach, der nach fünf Jahren an der Spitze der Abteilung in die Mazda Europa Zentrale nach Leverkusen zurückkehrt und dort künftig den Bereich Sales Strategy übernimmt.

"Mazda hat in den letzten Jahren eine spannende Evolution vollzogen und die Wertigkeit seiner Modelle in puncto Design und Qualität auf ein neues Niveau gehoben. Besonders konnte ich diese Entwicklung am neuesten Modell, dem Mazda CX-60, beobachten", so der künftige Verkaufsleiter Stefan Wurzinger. „Auch deshalb freut es mich, künftig für die Weiterentwicklung von Mazda in Österreich mitverantwortlich zu sein und gemeinsam mit einem starken Händlernetz für profitables Wachstum zu sorgen.“

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Der 43-jährige Niederösterreicher verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilbranche und war zuletzt bei Kia Europe in internationalen Führungspositionen für die Bereiche Customer Experience, Business Strategy und Market Management verantwortlich. Davor war er als General Manager Sales bei Kia Austria tätig.