Im Zuge der digitalen Transformation und der Neuausrichtung der Kommunikationsabteilung der Porsche Holding Salzburg in der Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit kommt es zu einem Wechsel in der Position des Audi Pressesprechers.



Johannes Posch übernimmt mit September 2023 die Kommunikationsagenden der Marke in Österreich von Gudrun Glück, die sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen wird. In seiner neuen Funktion berichtet Posch direkt an Hermann Prax, Leiter Kommunikation der Porsche Holding Salzburg.

Der gebürtige Wiener Johannes Posch war seit 2019 im A&W Verlag als Leiter Digital und Chefredakteur tätig und dort in einer Doppelrolle für den Brückenschlag zwischen moderner Content-Erstellung und der dafür notwendigen technologischen Basis verantwortlich. Posch begann seine berufliche Laufbahn 2005 als Journalist, es folgten berufliche Stationen im Unternehmens- und Agenturumfeld sowie einige Jahre als selbstständiger Kommunikationsdienstleister vor allem im Bereich Automotive und Mobilität. Parallel dazu schloss er 2015 berufsbegleitend das Studium der Kommunikationswirtschaft an der FH Wien der WKW ab.

"Mit Johannes Posch verstärken wir unser Team in Salzburg und Wien mit einem erfahrenen Kommunikationsspezialisten, der die digitale Transformation mit einem fundierten Fachwissen unterstützen wird. Besonderen Fokus werden wir dabei auf digitale Kanäle und neue Formate legen", sagt Hermann Prax, "gleichzeitig danken wir Gudrun Glück für ihre Arbeit und ihr Engagement. Sie hat mit einer umsichtigen und professionellen Pressearbeit den Erfolg von Audi in Österreich mitgestaltet."

Gudrun Glück war in den vergangenen zehn Jahren für die klassische Presse- und Medienarbeit von Audi in Österreich verantwortlich. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Premiummarke und ihre Modelle erfolgreich in der heimischen Medienlandschaft zu positionieren und das Marken- und Produktimage weiter auszubauen.