Der Master kommt mit zahlreichen Aufbauvarianten auf den Markt. Die Ladekapazitäten reichen von elf bis 22 Kubikmeter, zudem bietet Renault vielfältige werksseitige Umbauten an.



Ebenso großes Augenmerk wurde auf Konnektivität & Co gelegt. Serienmäßig rollt er beispielsweise mit dem Multimediasystem OpenR Link an den Start. Dieses funktioniert wie ein Tablet und lässt sich über Touchscreen oder per Sprachsteuerung mittels Google Assistant bedienen. Für die elektrische Version machen die My Renault App und verschiedene Remote-Dienste das Leben für den Fahrer noch einfacher. So kann der Ladevorgang aus der Ferne geplant werden. Dazu gesellen sich zahlreiche Mobilize-Dienste.

Mobilize Power Solutions vereinfacht den Umstieg auf Elektromobilität mit maßgeschneiderten Ladelösungen auf dem Firmengelände, unterwegs und selbst bei den Mitarbeitern zu Hause. Die Dienstleistungen für Gewerbetreibende umfassen unter anderem Installation und Betrieb von Ladestationen, Ladeoptimierung und Wartung. Die Nutzer können die Gebühren mit ihrem Mobilize Business Pass bezahlen, während der Flottenmanager den Verbrauch aus der Ferne überwachen und monatlich abrechnen kann. Zu uns kommt der Renault Master im Frühjahr 2024.