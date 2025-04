Der Anbieter von ultraschneller Ladeinfrastruktur bringt mit Ionity Fleet seine erste speziell für elektrische Unternehmensflotten entwickelte Lösung auf den Markt. "Das neue Produkt bietet wettbewerbsfähige Ladepreise und flexible Tarifmodelle, die auf verschiedene Flottengrößen und Nutzungsprofile zugeschnitten sind", heißt es diesbezüglich in einer Aussendung des Unternehmens.

Die zentrale Abrechnung und Verwaltung durch Ionity soll die Aufgaben der Flottenmanagerinnen und -manager vereinfachen und die Kostenkontrolle optimieren. Mit über 4.800 ultraschnellen Ladepunkten und einer Leistung von 350 kW im gesamten Netzwerk verkürze Ionity die Ladezeiten erheblich und unterstütze Unternehmen dabei, Zeit zu sparen und die Produktivität ihrer Flotten zu steigern.

Laut Ionity wird die Ladeinfrastruktur mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben. Das neue Flottenprodukt wird auf dem „Flotte! Der Branchentreffen“ am 26. und 27. März 2025 in Düsseldorf am Stand in Halle 6, Stand C15 präsentiert.