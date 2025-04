DKV Mobility hat die M-Charge Ladestationen von Migrol, ein Schweizer Unternehmen im Energie-Dienstleistungsmarkt, an ihr EV-Roaming-Netz angebunden. Kunden von DKV Mobility erhalten damit Zugang zu mehr als 570 Ladepunkten von Migrol in der Schweiz. Ein Großteil der Ladepunkte befindet sich auf Parkplätzen der Supermarktkette Migros. Die Ladestationen können über die DKV Card +Charge oder über die DKV Mobility App genutzt werden und verfügen über eine Leistung von bis zu 320 kW.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Integration des Migrol-Ladeangebots in unser Akzeptanznetz unseren Kunden in der Schweiz einen noch besseren Service bieten können", sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. "Die Ladepunkte befinden sich an attraktiven Standorten und bieten unseren Kunden Flexibilität und Komfort, da sie ihr Fahrzeug während des Einkaufs aufladen können.“ Mit Zugang zu rund 893.000 Ladepunkten (Stand 12/2024) verfügt DKV Mobility eigenen Aussagen zufolge über eines der umfangreichsten EV-Ladenetze in Europa.

