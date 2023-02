Die neue Methode wurde international zum Patent angemeldet und in der renommierten Fachzeitschrift "Scripta Materialia" publiziert. Dies löste umgehend reges Interesse von Elektronenmikroskop-Herstellern aus. In der Folge ging das AIT eine strategische Kooperation mit der Firma Gatan aus Kalifornien (USA) ein, um die Methode weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Gatan ist ein führendes Unternehmen in der Elektronenmikroskopie und Teil des Ametek-Konzerns, der gemessen an der Marktkapitalisierung von knapp 32 Milliarden Dollar mehr als doppelt so groß ist wie Österreichs größtes Unternehmen, die OMV.

Erste gemeinsame Arbeiten bestätigten das Potential der neuen Methode, sodass bereits ein gemeinsames Poster bei der Fachkonferenz Microscopy&Microanalysis 2021 gezeigt werden konnte. "Wir von Gatan freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und darauf, ein erweitertes Kooperationsprogramm zu etablieren. Die Partnerschaft mit dem AIT-Team ist für uns ein Privileg und eine Gelegenheit, Spitzenforschung zu unterstützen”, sagt Oleg Lourie, Director of Product Management/SEM bei Gatan.