Laut Bundesverband Elektromobilität Österreich und Statistik Austria gab es mit Ende August 2024 rund 184.000 rein elektrisch betriebene PKW in Österreich – also 3,5 Prozent des gesamten PKW-Bestands Österreichs. Zum Vergleich: Am 31. August 2023 waren es fast 140.000.

Um auf diese Nachfrage zu reagieren, stehen im Gemeindegebiet Amstetten mehr als 100 Ladepunkte an über 30 Standorten zur Verfügung, davon zehn Standorte mit Schnelladestationen. Das hielten die Stadtwerke Amstetten in einer Pressmeldung fest. Knapp die Hälfte aller Ladepunkte wird von den Stadtwerken Amstetten in Kooperation mit der EVN betrieben, heißt es zudem.