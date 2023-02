Auf dem Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften der Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) in Genf verständigten sich die EU, USA, China und andere Länder darauf, ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Traktionsbatterien von Elektroautos einführen zu wollen. In Stein gemeißelt ist das nicht. Über den Textentwurf für eine verbindliche Regel muss im März 2022 erst formell abgestimmt werden. Diejenigen Länder, die zustimmen, müssten die Vorgabe dann zu nationalem Gesetz machen. Die Regel könnte dann bereits 2023 in Kraft treten, erklärte UNECE in Genf.