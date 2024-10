Die Ladeleistung bei E-PKW deckt den Bedarf aktuell gut ab. Die Masse werde in den nächsten Jahren mit 200 bis 300 kW Ladeleistung bei E-PKW auskommen. Größere Entwicklungsschritte sind bei der Ladeleistung für E-LKW zu erwarten – mit sogenannten Megawatt-Charging-Systemen für bis zu 3,15 Megawatt Ladeleistungen. Im nächsten Jahr startet Smatrics mit ersten Pilotprojekten, ein Roll-out dieser Ladeinfrastruktur ist ab 2026 geplant.

Auch die Ladeinfrastruktur entlang den Autobahnen in Österreich ist bereits sehr gut ausgebaut. Hinrichs: „Jetzt gilt es die Städte und Orte, an denen weniger Möglichkeiten des Heimladens bestehen, fit für die E-Mobilität zu machen.“ Der Anteil an Schnellladepunkten – also DC- und HPC-Ladepunkten – steige gerade im urbanen Raum viel schneller als der Anteil an AC-Ladepunkten.