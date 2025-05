Der gebürtige Hollabrunner Mario Liebert übernimmt die Leitung des Einzelhandelsgeschäfts bei Faber, dem Generalimporteur von Piaggio, Vespa und Moto Guzzi in Österreich. Er verfügt über jahrelange Expertise in der Automotive-Branche. Liebert war unter anderem mehrere Jahre als Standortgeschäftsleiter und Kundendienstleiter bei PSA Retail Austria GmbH tätig sowie bei Gebrauchtwagen als Verkaufsberater.

2022 führte ihn sein Karriereweg schließlich zu Faber, wo er seither als COO und Prokurist tätig war. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Übersiedelung des Einzelhandelsstandorts in der Carlbergergasse in die Faber Hall und spielte darüber hinaus eine bedeutende Rolle beim Aufbau des neuen Standorts in der Hadikgasse.

