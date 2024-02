Die Antwort auf diese Fragen ist eine neue Plattform von Global Payments - dem weltweit führenden Anbieter von Zahlungstechnologie- und Software-Lösungen - mit deutlichen Vorteilen: Bonusprogramme, Offlinezahlungen, Abrechnung mobilitätsnaher Services, Hybrid-Abrechnung für den öffentlichen & privaten Gebrauch, Mehrfachkonten für unterschiedliche Nutzergruppen, konsolidierte Abrechnung für Flotten und mehr. Das Unternehmen bietet hardwareunabhängige QR-Zahlungslösungen und Kreditkartenterminals an, die AC- und DC-Ladestellen kombiniert abrechnen können. Damit verknüpft der Betreiber ganz einfach Ladestellen. Das Ganze mit mehr Sicherheit und Effizienz: Die Gelder befinden sich auf Treuhandkonten der Erste Bank und sind sofort verfügbar. Global Payments verkürzet Wartezeiten und ermöglichet das Verwalten von Services, Limits, Verträgen, Tarifen und Rechten in Echtzeit. So setzt man auf innovative und sichere Technik der Zukunft!