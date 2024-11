Anpfiff für das Sponsorship des SK Rapid Wien durch smart Österreich. Als neuer offizieller Auto- und Teampartner stattet smart den traditionsreichen Fußballclub mit einer Flotte innovativer Elektrofahrzeuge aus. Die Modelle smart #1 und smart #3 werden künftig im Westen Wiens zu sehen sein.

Die Marke smart setzt seit 2019 auf Elektroantrieb. Die Fahrzeuge bieten eine Premium-Ausstattung und Platz für fünf Personen mit. Außerdem wird eine elektrische Reichweite von bis zu 455 km (WLTP) und eine Ladezeit von 30 Minuten (10-80% 150 kW DC) versprochen.

Um eine optimale Nutzung der E-Flotte zu gewährleisten, wurde die notwendige Infrastruktur bereits geschaffen: Zehn E-Ladestationen stehen in der SK Rapid Garage zur Verfügung, weitere Lademöglichkeiten werden am Körner Trainingszentrum powered by VARTA installiert.