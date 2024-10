Parallel zum Ausbau der Ladeinfrastruktur bei Handelspartnern stehen für Smatrics EnBW auch große Schnellladeparks im Fokus. Dort können E-Autofahrerinnen und -fahrer an hochfrequentierten Routen und strategisch günstigen Ladestandorten bei mindestens acht Ladepunkten besonders schnell laden, beschreibt das Unternehmen.



Der erste Ladepark von Smatrics EnBW wurde im September 2024 in Poggersdorf (Kärnten) in direkter Nähe zur Ausfahrt Grafenstein an der A2 im Wirtschaftspark eröffnet, heißt es weiter. Dort haben Autofahrerinnen und -fahrer laut Smatrics die Möglichkeit, an 16 hochmodernen Ladepunkten mit einer Leistung von bis zu 400 kW zu laden.

„Das Laden geht heute dank Highspeed-Ladesäulen schnell und bringt uns weit. In Poggersdorf können E-Mobilistinnen und E-Mobilisten in nur 15 Minuten Reichweite für 400 km laden. Damit kommt man beispielsweise schon bis nach München oder Venedig“, erklärt Hauke Hinrichs, COO der Smatrics EnBW.