Elektrofachkräfte können durch die webbasierte Anwendung erheblich Zeit und Arbeitsaufwand sparen. eWizard ermöglicht eine Installation in weniger als einer Minute und eliminiert durch Automatisierungen Fehlerwahrscheinlichkeiten. Elektrofachkräfte sparen so viel Zeit und Arbeitsaufwand durch die webbasierte Anwendung. Es automatisiert einen Großteil des Prozesses und reduziert so die manuelle Dateneingabe erheblich. Die neue Anwendung ist so konzipiert, dass auch Personen mit wenig oder keinem Mobilitäts-Know-how komplexe Konfigurationen schnell und erfolgreich abschließen können. Die Marktneuheit ist ab sofort in allen Ländern, in denen reev vertreten ist, in der jeweiligen Landessprache verfügbar.