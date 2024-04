„Mit PCE freuen wir uns, nun auch einen österreichischen Hardwarepartner an Bord zu haben – mit dem wir unser Vorhaben, unser Angebot an vorkonfigurierten Ladelösungen zu erweitern, konsequent weiterdenken und umsetzen. Die Zusammenarbeit stellt einen entscheidenden Vorstoß auf dem Weg zu flächendeckender Elektromobilität dar, da wir mit PCE die internationalen Partnerschaften für reev Pre-Configured vorantreiben“, sagt Eduard Schlutius, Chief Executive Officer (CEO) von reev. PCE | reev enthält einen dreimonatigen kostenfreien Testzeitraum für die reev Software. Im vollen Umfang inbegriffen sind der Zugriff auf das intuitive Dashboard sowie Funktionen wie Monitoring, Nutzergruppenverwaltung, Ladetarifmanagement und vollautomatisierte Abrechnung – die ein effizientes und bequemes Laden gewährleisten. Im Anschluss an die Testphase können Betreiber je nach Anwendungsfall zwischen den reev Softwarelizenzen Compact und Pro wählen. Hans-Jörg Seidenbusch von PCE ergänzt: „Mit unserer Partnerschaft wollen wir Betreibern von Ladeinfrastruktur mehr Flexibilität und gleichzeitig passgenaue, individuelle Lösungen bieten. Außerdem setzen wir gemeinsam dort an, wo wir am meisten Potenzial zur Effizienzsteigerung innerhalb der Wertschöpfungskette sehen: Bei der Installation und der Inbetriebnahme. Gemeinsam mit reev können wir durch die Vorkonfiguration diese Prozesse deutlich vereinfachen.“