Binnen einer Stunde können E-Fahrzeuge wieder bis zu 100 km an zusätzlicher Reichweite laden. Für die Ladedauer stehen den Gästen ein Kaffeehaus und ein Weinshop zur Verfügung, im Gästehaus kann auch genächtigt werden. Neben dem Umweltgedanken machen auch die aktuellen Rahmenbedingungen wie Förderungen, Vorsteuerabzugsfähigkeit, Entfall des Sachbezugs und der motorbezogenen Versicherungssteuer Elektro-Fahrzeuge immer attraktiver. Deswegen sind auch mehr öffentliche Ladestationen zum Laden der Fahrzeuge notwendig. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität in Niederösterreich wurde in den letzten Jahren kräftig forciert. Aufgrund des starken Ausbaus von Ladestationen ist die Nutzung von Elektrofahrzeugen flächendeckend möglich.