Auch die Integration in Heim-Energiemanagementsysteme soll möglich sein – die Wallbox kann laut Mennekes durch einen externen Zähler auch herstellerunabhängig solargeladen und mit bestehenden PV-Systemen verbunden werden. "Die Wallbox kann einfach in das Smart Home integriert und mit einem Heim-Energiemanagementsystem führender Hersteller kombiniert werden, um das Laden des Elektrofahrzeugs optimal an die Verfügbarkeit von Solarstrom anzupassen", heißt es diesbezüglich im Pressetext.

Dadurch wird es möglich, den Eigenverbrauch von Solarenergie zu maximieren und die Stromkosten zu minimieren, so Mennekes. Das System könne so eingestellt werden, dass das Fahrzeug bevorzugt dann geladen wird, wenn ausreichend Solarstrom zur Verfügung steht. Besonders interessant sei die Möglichkeit der dynamischen Phasenumschaltung bei den 11 kW-Varianten, die eine effiziente Nutzung der vorhandenen Energie gewährleiste. So könne die Ladeleistung beispielsweise an die aktuelle verfügbare Solarenergie angepasst werden.

Firmenwagen zu Hause laden

Außerdem gibt der Hersteller an, dass die Amtron 4You 560 (die Dienstwagen-Wallbox aus der Amtron-Serie) die Abrechnung von Dienstwagen-Ladekosten direkt über die Wallbox unterstützt. Diese Funktion sei besonders interessant für Nutzende, die einen Firmenwagen auch zu Hause laden. Über die Mennekes-App sollen die anfallenden Stromkosten präzise erfasst und automatisch dem Unternehmen zur Erstattung in Rechnung gestellt werden können.