Wie erwähnt, sind alle V6-Dieselaggregate bis einschließlich 210 kW (286 PS) Leistung in den Baureihen A4, A5, A6, A7, A8, Q7 und Q8, die seit Mitte Februar 2022 produziert werden, mit HVO-Kraftstoff betankbar. Die Freigabe für den Q5 erfolgt Anfang März, für den A6 allroad in der Ausbaustufe bis 180 kW (245 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,2 – 6,1; CO 2 -Emission kombiniert in g/km: 164 – 160) im Sommer. Bei Volkswagen kann der Touareg in der Leistungsklasse mit 170 kW (231 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,0; CO 2 -Emission kombiniert in g/km: 184) und 210 kW (286 PS) den nachhaltigen Dieselkraftstoff tanken.



In Europa besteht zudem eine Freigabe für die seit Juni 2021 gebauten 4-Zylinder-Dieselaggregate im Audi A3, Q2 und Q3. In den Modellen, die auf dem modularen Längsbaukasten basieren, sind seit Mitte des letzten Jahres die R4 TDI in den Baureihen A4, A5, A6, A7 und Q5 in Schweden, Dänemark und Italien HVO-fähig, weil in diesen Ländern die Nachfrage bisher am größten ist.