Bei den HEM-Tankstellen kommen neben der neuesten HPC-Ladehardware mit bis zu 400kW auch die SMATRICS eigenen charVIS-Softwareplattformen für Betrieb und Abrechnung zum Einsatz. Geboten werden auch flexible Bezahloptionen an den Ladestationen: E-Mobilistinnen und Mobilisten haben einerseits die Möglichkeit, über alle gängigen Ladekarten und Apps-Anbieter zu roamen, können andererseits aber auch direkt an der Ladestation am Bezahlterminal mit Kreditkarte bezahlen. Hierbei kommt die seit April 2024 geltende Alternativ Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) zur Anwendung.