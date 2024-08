Jeder kennt das unerträgliche Gefühl, im Sommer nach ein paar Stunden am Strand oder in der Stadt in ein viel zu heißes Auto einzusteigen. Bei einer Außentemperatur von 28 Grad Celsius kann es im Auto schon nach 20 Minuten bis zu 42 Grad heiß werden, bei geschlossenen Fenstern sogar bis zu 45 Grad.

Deshalb sollte man im Urlaub darauf achten, in der Nähe von Sehenswürdigkeiten, in Tiefgaragen oder an schattigen Plätzen zu parken, um der Hitze auszuweichen. Das schont nicht nur die Insassen, sondern auch die Batterie und erhöht die Reichweite des Elektroautos, da weniger Energie für die Kühlung benötigt wird.

Geheimtipp: Das Elektroauto bereits während der Ladezeit vorkühlen, damit es bei Fahrtantritt eine angenehme Temperatur hat und die zusätzliche Belastung für die Batterie minimiert wird.