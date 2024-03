Die strategische Partnerschaft von Zaptec und reev trägt bereits erste Früchte: Sie bringen gemeinsam eine innovative Produktlösung auf dem Markt – eine vorkonfigurierte Wallbox, die das Laden und Abrechnen von Dienstwagen zu Hause erheblich vereinfacht. Diese vorkonfigurierte Lösung integriert die reev Software nahtlos in die Zaptec Ladestationen, was nicht nur die Inbetriebnahme der Station erleichtert, sondern auch die Anbindung an die reev Abrechnungsplattform. InstallateurInnen sowie Unternehmen und DienstwagenfahrerInnen profitieren von zahlreichen Vorteilen. Mit der integrierten reev Software kann die Abrechnung der Heim-Ladevorgänge vollautomatisiert oder durch Belegerstellung erfolgen – rechtssicher und verbrauchsgenau. Da das Produkt vorkonfiguriert ist, ist die Ladelösung sofort einsatzbereit. Das innovative Produkt ist ab Q2 2024 verfügbar.