Durch die Kooperation erhoffen sich die beiden Unternehmen die Möglichkeit, wichtige Erkenntnisse über die Tauglichkeit, Robustheit und Funktionalität von E-Fahrzeugen im Flughafeneinsatz zu gewinnen – in allen vier Jahreszeiten sowie bei jedem Wind und Wetter. Das Einsatzspektrum des Praxistests soll neben Shuttlediensten auch Botenfahrten oder den Transport von Gütern, die am Flughafen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb benötigt werden, umfassen. Weiters im Fokus stehen Bereiche des Lademanagements sowie Sicherheitsfragen.



„Volkswagen Fahrzeuge haben am Flughafen Salzburg eine lange Tradition. Es freut uns sehr, dass jetzt das erste vollelektrische Modell am Flughafen für die nächsten zwölf Monate seinen Dienst verrichten wird“, sagt Wilfried Weitgasser, Porsche Austria Geschäftsführer: „Mit dem ID. Buzz eröffnen wir gemeinsam mit dem Flughafen ein neues Kapitel in Richtung nachhaltige Mobilität. Der Weg in eine CO2-neutrale Zukunft ist eine Gemeinschaftsaufgabe und bedarf der gemeinsamen Anstrengung von uns allen. Die E-Mobilität ist dabei die effizienteste und umweltfreundlichste Form Energie auf die Straße zu bringen – und jeder einzelne Beitrag zählt.“