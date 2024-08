Wenn man es eilig hat, kommt ein Parkplatz in der Nähe des Zielortes wie gerufen. Wenn der Parkplatz jedoch in der prallen Sonne liegt, kann das schnell negative Konsequenzen für die Reichweite nach sich ziehen. Fahrerinnen und Fahrer elektrischer Fahrzeuge sollten darauf achten, bevorzugt im Schatten zu parken, beispielsweise in einer Tiefgarage oder unter Bäumen. Das verhindert das Überhitzen der Batterie und erfordert weniger Energie zur Kühlung.