Wie KEBA in einer Aussendung informiert, gibt es automatische Software-Updates, um die Wallbox immer auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. Dafür kann die Wallbox in der KEBA eMobility App oder im Portal registriert werden. Sobald sie registriert ist, wird jede neue Softwareaktualisierung automatisch als Benachrichtigung in der App oder im Portal angezeigt.

Dort ist laut Unternehmen eine einfache Verwaltung – also die Steuerung und Überwachung der Ladevorgänge möglich. Auch RFID-Karten können verwaltet sowie Berichte heruntergeladen werden. Außerdem werden individuelle Reports erstellt. So beschreibt KEBA, dass man Ladeberichte nach individuellen Bedürfnissen filtern und automatisch an Empfänger senden lassen kann. Mithilfe von Echtzeitdaten soll jederzeit der Überblick über Ladezeit, Leistung oder Energieverbrauch garantiert werden.