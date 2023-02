Der eingeschlagene Wachstumskurs von Moon Power wurde weiter fortgesetzt. Die Marke ist aktuell in insgesamt 18 Märkten geschäftlich aktiv und bietet mit insgesamt 60 Mitarbeitern nachhaltige, intelligente und datengetriebene Energielösungen aus einer Hand. Der Umsatz beläuft sich 2022 auf etwa 30 Millionen Euro. In Österreich und dem Fokusmarkt Deutschland ist Moon Power mit eigenen Unternehmen aktiv.

Im Herbst des vergangenen Jahres konnte Moon Power zudem drei prestigeträchtige Großaufträge für sich gewinnen – allen voran die internationale Ausschreibung der OMV für die Installation von über 400 DC-Schnellladestationen in Österreich, Ungarn, Rumänien und der Slowakei. Weiters hinzugekommen sind die Installation und Wartung von 1.250 AC-Ladestationen für die Volksbank in Österreich sowie die Errichtung von PV- Anlagen für die MAHAG & Berolina Gruppe in Deutschland. Ladegeräte der Marke Moon Power sind für private beziehungsweise öffentliche Standorte mit einem robusten Gehäuse und einem hochwertigen Finish für jede Anwendung entwickelt.

Ab sofort bietet Moon Power 3 Jahre Garantie auf die meistverkauften Lade-Produkte aus dem AC-Bereich (Wechselstrom für langsames Laden) und DC-Bereich (Gleichstrom Schnellladerschnelles).

Die Garantieerweiterung gilt unter anderem auch für den Bestseller Power Charger 75-300 – eine Schnellladestation mit bis zu 300 kW DC. Markus Tatzer, Geschäftsführer der Moon Power GmbH: „Mit 3 Jahren Garantie auf unsere Bestseller aus dem AC- und DC-Sortiment unterstreichen wir den hohen Qualitätsanspruch, den wir an unsere Produkte stellen. Ladegeräte müssen funktionieren, wenn es darauf ankommt. Somit ist die Garantieerweiterung als vertrauensbildende Maßnahme für unsere Marke zu werten.“