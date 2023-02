Unternehmen mit kleineren Fuhrparks bis zu zehn Fahrzeugen können die Shell-Fleet-App kostenlos aus dem App Store bzw. Google Play Store auf ihr Smartphone laden und sich registrieren. Bis zu zehn in der App angelegte Fahrer erhalten dann eine Tank- bzw. Ladekarte mit festgelegtem Guthaben, das über die App verwaltet wird. Über diese Karten wickeln die Fahrer sämtliche Tank- und Ladevorgänge im österreichischen Shell-Card-Netz ab – inklusive bargeldloser Zahlung direkt an der Zapfsäule bzw. Ladestation. Über den Rahmenvertrag zwischen Shell und Bolt profitieren Partnerunternehmen zu Sonderkonditionen von diesen Vorteilen.



Bolt ist ein Unternehmen, das eine Plattform zur Vermittlung von Fahrten bietet, z. B. für Taxiunternehmen, Mietautoanbieter oder Fahrdienste. Die Mobilitätsplattform zählt mittlerweile rund 100 Millionen Kunden in 400 Städten auf der ganzen Welt, darunter auch Wien und Salzburg. „Dank der neuen österreichweiten Kooperation mit Shell bieten wir Partnerunternehmen mit bis zu zehn Fahrzeugen ab September auch die Möglichkeit, den Verwaltungsaufwand ihrer Flotte erheblich zu verringern und einfach digital über die kostenlose Shell Fleet-App zu managen“, sagt Farhad Shikhaliyev, Country Manager von Bolt Österreich.