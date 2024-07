Plattform Erneuerbare Kraftstoffe : PEK fordert rasche Maßnahmen

Seit ihrer Gründung vor drei Jahren hat sich die PEK als die zentrale Drehscheibe und Anlaufstelle für Einsatz, Förderung und Entwicklung erneuerbarer Kraftstoffe in Österreich etabliert. Das Jubiläum bietet nicht nur Anlass auf die Erfolge zurückzublicken, sondern auch zur erneuten Betonung der zentralen Forderungen: Technologieoffenheit und so viel Biokraftstoff wie möglich, so schnell wie möglich.