LeasePlan Deutschland wurde als eines von neun Unternehmen für den 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) in der Branche Leasing und Vermietung nominiert. Ziel des Wettbewerbs ist es, Vorreiter in allen Branchen zu finden und den Wandel hin zu mehr Umwelt- und Klimaschutz schneller in die Breite der gesamten Wirtschaft zu tragen.

Über die Vergabe des DNP entscheiden unabhängige Fachjurys auf Basis von Nachhaltigkeitsprofilen. Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis zeichnet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer, dem Bundesumweltministerium und anderen Partnern in diesem Jahr erstmals Unternehmen aus 100 Branchen aus.

Als Gründungspartner von EV100, einer Initiative zur beschleunigten Einführung von Elektrofahrzeugen in Unternehmen, hat sich LeasePlan verpflichtet, die Nettoemissionen der gesamten Kundenflotte bis 2030 auf null zu reduzieren.

Ende Mai dieses Jahres hat ALD Automotive die LeasePlan Gruppe weltweit übernommen. Mit dieser Übernahme steigt die Anzahl der Fahrzeuge in der Flotte der nun vereinten Gruppe auf rund 3,3 Millionen.