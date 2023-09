Die Europcar Mobility Group und die Euro-Leasing GmbH, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, haben bekannt gegeben, dass die Europcar Mobility Group 51 Prozent der Anteile an der Euromobil GmbH erwerben wird - vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung. Die übrigen 49 Prozent verbleiben bei der Euro-Leasing GmbH. Euromobil ist als Tochtergesellschaft der Euro-Leasing im Bereich Autovermietung und Auto-Abos für die Marken und Händler der Volkswagen Group in Deutschland tätig.

"Die Europcar Mobility Group ist optimal positioniert, um eine aktive Rolle bei der Entwicklung flexibler und nachhaltiger Mobilitätsangebote zu spielen, die für alle Kunden schnell und einfach zugänglich sind. Der Zusammenschluss mit Euromobil ist in Deutschland von strategischer Bedeutung und bietet ein hohes Potenzial zum Ausbau des Geschäftsfeldes", erklärte Alain Favey, CEO der Europcar Mobility Group.

Die Euromobil GmbH wird mit ihrem Fokus auf Händler unabhängig vom bestehenden deutschen Geschäft der Europcar Mobility Group operieren. Es ist geplant, dass Olivier Baldassari, Group COO und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europcar Mobility Group Germany, den Vorsitz des Aufsichtsrats der Euromobil GmbH übernehmen wird. Er wird auf die Erfahrung der bestehenden Teams zurückgreifen, die in den letzten Jahren zur starken Performance von Euromobil beigetragen haben. Für die Mitarbeiter von Euromobil hat die Transaktion keine Auswirkungen.

"Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Kooperation zwischen der Volkswagen Group und der Europcar Mobility Group. Damit bündeln wir das Autovermietgeschäft des Volkswagen Konzerns, um Synergien zu schaffen und die Europcar Mobility Group mit ihrer Expertise beim Management großer Flotten sowie ihrer Mobilitätsdienstleistungskultur als einen wichtigen Eckpfeiler unserer Mobilitätsplattform weiterzuentwickeln", sagte Christian Dahlheim, CEO der Volkswagen Financial Services AG.