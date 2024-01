Das deutsche Unternehmen Vay mit Sitz in Berlin startet in Las Vegas einen Mietwagen-Service, bei dem das Auto ferngesteuert zum Kunden gebracht wird. Die Nutzer setzen sich dann selbst ans Steuer - und können den Wagen am Ende der Fahrt entweder selbst abstellen oder an einen sogenannten Teledriver übergeben. Das sind Vay-Mitarbeiter, die die Autos per Funk vom Computerbildschirm aus steuern.

Rund fünf Jahre hat Vay an der Technologie gearbeitet und die eingesetzten Autos von Kia unter anderem mit zusätzlichen Kameras und Steuerungstechnik ausgestattet. Der Preis dafür liegt laut Mitgründer und Geschäftsführer Thomas von der Ohe im vierstelligen Bereich pro Fahrzeug. Die Signale von und zum Fahrzeug werden aus Sicherheitsgründen vierfach übertragen. Die Verzögerung durch die Übertragung liegt laut Vay beispielsweise bei einem Bremsvorgang im zweistelligen Millisekundenbereich. Die Telefahrer werden auf einem abgesperrten Gelände geschult, bevor sie auf die Straße dürfen.

In Las Vegas startet Vay zunächst mit "einer Handvoll" Fahrzeuge im Uni-Viertel der Stadt und will die Verfügbarkeit des Dienstes schrittweise ausbauen. Das Ziel sei, dem Nutzer im Schnitt binnen fünf Minuten ein Fahrzeug bereitzustellen.

(APA/red.)