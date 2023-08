Seit über 10 Jahren bieten ALL-In Camps Sport- und Actionwochen für Kinder und Jugendliche in Salzburg und Oberösterreich an. Die Garanta Versicherung unterstützt in diesem Jahr als regionaler Partner die Standorte Mondsee und Straßwalchen.

"Als erfolgreiches Versicherungsunternehmen ist es für uns selbstverständlich, unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. Kinder und die Förderung von regionalen Aktivitäten liegen uns dabei besonders am Herzen. Gerne unterstützen wir die ALL-In Camps, bei denen es neben Action und Spaß auch und um eine nachhaltige Bewegungs- und Ernährungsförderung geht", so Erwin Mollnhuber, Mitglied der Geschäftsfcührung der Garanta Versicherung.

Bei jedem Standort findet eine Woche lang sowohl ein Action Camp mit unterschiedlichen Sportarten (Fun & Ball Games, Klettern, Stand Up Paddeln, Trampolin, Taekwondo, Skateboarden, etc.), als auch ein Fußball Camp mit Hauptschwerpunkt Fußball statt.

Initiator Lukas Leitner, der die Camps seit vielen Jahren organisiert: "Wir freuen uns, dass die Garanta als Partner auch heuer wieder dabei ist. Mittlerweile begeistern mein Trainerteam und ich über 500 Kinder und erreichen somit auch über 1.000 Eltern und Großeltern für das Thema Bewegung und gesunde Ernährung. Nicht zuletzt bieten wir berufstätigen Eltern eine spannende und sportliche Ganztagesbetreuung ihrer Kinder."