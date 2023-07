Austragungsort des seit Jahren beliebten Golfturniers war diesmal der Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf. „Es liegt uns am Herzen, denjenigen zu helfen, die ganz besonders auf Unterstützung angewiesen sind. Dass wir heuer eine Summe von 10.000 Euro spenden können, freut uns sehr. Wir bedanken uns bei unseren Freunden und Geschäftspartnern, die mit ihrer Teilnahme am Turnier dazu beigetragen haben“, so Mag. Heinz Steinbacher, Hauptbevollmächtiger Garanta Versicherungs-AG Österreich.



Die Empfänger einer Spende werden in diesem Jahr der Verein „Badhaus Leogang“ und der Verein „Rainbows Graz“ sein. Während das Badhaus in Leogang Menschen in körperlicher, emotionaler oder sozialer Akut- bzw. Notsituation unterstützt, widmet sich Rainbows Graz der Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen, in einschneidenden Lebenssituationen, wie der Trennung oder Scheidung der Eltern, oder dem Tod eines nahen Angehörigen.



Soziales Engagement ist sowohl der Merkur als auch der Garanta ein großes Anliegen. Durch die Charity-Golfturniere konnten in den vergangenen Jahren insgesamt über 160.000 Euro aufgebracht und an soziale Einrichtungen übergeben werden.