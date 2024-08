Wir waren die allerersten auf dem Markt mit einem Wasserstoffantrieb. Seit gut drei Jahren läuft nun das Projekt „HyBus“ mit dem Elec City, der Bus hat bislang einen beeindruckenden Einsatz mit einer tollen Performance bei den Wiener Linien absolviert. Und auch in Graz ist er seit Sommer 2022 im Linienbetrieb problemlos unterwegs. Seit letztem Jahr sind wir dabei, einen europäischen Ableger mit einer Länge von 12 Metern und 3 Türen zu entwickeln. Die Powertrain und das Chassis kommen von Hyundai in Korea und wir zeichnen verantwortlich für den europäischen Aufbau.

Der finale Bus wird natürlich das Hyundai Logo tragen. Nach der Fertigstellung Ende des Jahres wird auch er als Testbus an einen Operator übergeben. Die Serienproduktion startet im Laufe des nächsten Jahres. „Aus Österreich für Europa“ - die Entwicklung erfolgt durch uns in Abstimmung mit Hyundai in Korea, die Produktion in Slowenien und der Roll-Out startet ebenfalls bei uns in Österreich und danach im restlichen Europa. Eine sehr große Herausforderung.

Apropos Wasserstoff: nachdem sich die Wien Energie mit der Produktion von Wasserstoff sehr gut aufstellt, werden wir die weitere Entwicklung vorantreiben und ebenso LKW mit diesem Antrieb auf unsere Straßen bringen. Der Hyundai XCIENT ist der erste in Serie produzierte Wasserstoff LKW weltweit, der bereits im Jahr 2020 in der Schweiz eingeführt worden ist. Weiter ging es in Deutschland, jetzt beginnen wir auch in Österreich mit dem Roll-Out. Ihn gibt es als 4x2 bzw. 6x2 und mit jeweils vier verschiedenen Radständen. Hyundai investiert also enorm viel in diesen Bereich und treibt diese Technologie parallel zur Batterieelektromobilität stark voran.