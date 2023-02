Darüber hinaus zeichnet sich der Premiumreifen durch eine hervorragende Stabilität aus. Basis für den robusten Reifenkörper des Ventus S1 evo 3 ev ist die zweilagige Karkasse aus einer speziell entwickelten Hochleistungsfaser, die Stabilität und geringes Gewicht perfekt vereint. So bringt der Ventus S1 evo 3 ev im Verhältnis zu seiner Größe ein geringes Eigengewicht auf die Waage. Hinzu kommen die Vorteile eines sorgfältig abgestimmten Profildesigns, das für einen hervorragenden Akustikkomfort sorgt. Dadurch werden die bei Elektrofahrzeugen ohnehin geringen Geräuschemissionen noch einmal deutlich reduziert.



Ein weiteres Merkmal des Ventus S1 evo 3 ev ist seine hohe Abriebfestigkeit - Ergebnis der speziell auf hohe Antriebsdrehmomente ausgelegten Laufflächenmischung. Auch beim Rollwiderstand erfüllt der Ventus S1 evo 3 ev die Vorgaben des Lastenheftes vorbildlich. So kann der Label-A-Reifen gegenüber einem vergleichbaren Reifen mit B-Kennzeichnung zu einem Reichweitenplus von bis zu 30 Kilometern pro Batterieladung beitragen.



In der Dimension 21-Zoll für den VW ID. Buzz kommt aufgrund der reduzierten Flankenhöhe eine zusätzliche Stahlverstärkung im Wulstbereich zum Einsatz, die zu einer nochmals erhöhten Seitenwandsteifigkeit beiträgt. Dies sorgt für ein besonders dynamisches und direktes Lenkansprechen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der 21-Zoll-Version ist schließlich die aerodynamisch optimierte Kontur der Felgenschutzleiste, die ebenfalls zur Erhöhung der Reichweite beiträgt.