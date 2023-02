Mit dem Hankook Ventus S1 evo 3 und dem Hankook Winter i*cept evo 2 erfüllt der Reifenhersteller auch die Anforderungen eines Runflat-Reifens und verdient sich das MOE-Gütesiegel auf der Flanke. Mit dem Label "MOE" (= Mercedes Original Extended) bezeichnet die Mercedes-Benz AG Reifen mit Notlaufeigenschaften, die über verstärkte Seitenwände verfügen. Sie können auch bei plötzlichem Druckverlust mit bis Tempo 80 weitergefahren werden. So garantieren sie selbst bei einer Reifenpanne ausreichende Mobilität, etwa, um von der Autobahn oder einer Landstraße zum nächsten Mercedes-Benz-Händler zu kommen. Dennoch zeichnen sich selbst die Hankook Runflat-Reifen durch hohen Fahrkomfort aus, da sie Straßen-Unebenheiten nur im äußerst geringen Maße an das Fahrwerk und damit an die Mitreisenden weitergeben.