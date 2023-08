Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz hat weiter Ärger mit möglicherweise defekten Kraftstoffpumpen. Nach einem großen Rückruf in den USA ruft der Konzern nun auch in China 231.249 Autos in die Werkstätten, wie die chinesische Aufsichtsbehörde State Administration for Market Regulation (SAMR) in Peking mitteilte.

Die Kraftstoffpumpen der betroffenen Fahrzeuge könnten bei einem Ausfall ein Sicherheitsrisiko darstellen. Bei den Autos handelt es sich den Angaben zufolge um Fahrzeuge der Sportsubmarke AMG sowie um SUV-Modelle der Typen GLE und GLC.

In den USA hatte das Unternehmen Ende Juni ebenfalls wegen Problemen mit Kraftstoffpumpen einen Rückruf von bis zu gut 143.000 Autos gestartet.

(APA/red.)