Zu den prägnantesten Merkmalen des neuen Kuga gehört eine LED-Lichtleiste für die Frontpartie. Sie erstreckt sich über den neu gestalteten Kühlergrill mit dem Markenlogo und verbindet optisch die beiden Hauptscheinwerfer miteinander. Drei Ausstattungslinien stehen zur Wahl. Die Titanium-Variante, der Kuga ST-Line und die neue Active-Version. Alle drei Versionen können jeweils mit einer X-Option zusätzlich aufgewertet werden. Die X-Ausstattungsvarianten zeichnen sich unter anderem durch 18-fach elektrisch einstellbare Vordersitze mit Premium-Sensico- und Neo-Suede-Bezügen mit Lederanmutung aus.

Im Interieur hat der neue Kuga verfeinerten Konnektivität. So geht die jüngste Generation des Kommunikations- und Entertainmentsystems. Ford SYNC 4 zum Beispiel mit der doppelten Rechnergeschwindigkeit des Vorgängermodells und einem 13,2 Zoll großen Touchscreen an die Arbeit. Über das bordeigene 5G-Modem stellt es eine Datenverbindung zum Internet her. Dies kommt auch dem Cloud-basierten Navigationssystem zugute: Dank schnellem Informationsfluss kann es auf aktuelle Verkehrshinweise zugreifen. Smartphones werden drahtlos via Android Auto oder Apple CarPlay eingebunden. Neu und ebenfalls ab Werk an Bord: Alexa Built-in. Der Dienst funktioniert auch ohne gekoppeltes Smartphone.